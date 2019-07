Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vulin su divieto ingresso di Pristina, "ennesima prova di menzogne" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin, alla guida di una delegazione militare di Belgrado, è stato respinto oggi dalle autorità del Kosovo mentre tentava di attraversare il confine per recarsi in visita nel nord del paese. Secondo quanto evidenzia la stampa di Belgrado, l'episodio rappresenterebbe una violazione degli accordi di Bruxelles sulla libertà di movimento per i cittadini di Serbia e Kosovo. La visita di Vulin nel nord del Kosovo avrebbe dovuto avere luogo per motivi umanitari, in particolare alla presenza del personale dell'Accademia medica militare della Serbia si sarebbe dovuto discutere sulla gestione di un centro clinico a Mitrovica Nord. (Seb)