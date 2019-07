Serbia: premier Brnabic, Ue reagisca a divieto ingresso nostro ministro in Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto evidenzia la stampa di Belgrado, l'episodio rappresenterebbe una violazione degli accordi di Bruxelles sulla libertà di movimento per i cittadini di Serbia e Kosovo. La visita di Vulin nel nord del Kosovo avrebbe dovuto avere luogo per motivi umanitari, in particolare alla presenza del personale dell'Accademia medica militare della Serbia si sarebbe dovuto discutere sulla gestione di un centro clinico a Mitrovica Nord. Il ministro serbo ha reagito al divieto dichiarando che "è l'ennesima prova delle menzogne" del premier kosovaro Ramush Haradinaj. "Voglio ricordarvi che (Haradinaj) ha detto alla nostra premier che non è vero che alle autorità serbe è vietato andare in Kosovo. Ecco, abbiamo scoperto un'altra bugia, ancora una bugia si è manifestata e ancora (si è manifestata) una violazione di tutti gli accordi", ha detto Vulin. (Seb)