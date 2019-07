Usa-Ue: politica energetica statunitense mette alla prova i legami con gli alleati europei

- La politica energetica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che mira a ridurre la dipendenza dall'estero e promuovere le esportazioni per rafforzare l'economia nazionale, per molti degli alleati dell'Unione europea viene considerata aggressiva e vissuta come interferenza sgradita nei loro mercati. Washington sta promuovendo l'esportazione di greggio e gas naturale statunitensi, un modo per raggiungere gli obiettivi di politica estera, con l'ulteriore vantaggio di aiutare i produttori di energia degli Stati Uniti ad espandere i loro mercati e gli alleati statunitensi a diversificare le loro forniture. Ma non mancano i diplomatici europei e le compagnie energetiche che hanno rimarcato la crescente influenza globale degli Usa sui mercati dell'energia, lamentando un approccio brusco e solitario di Trump. (segue) (Was)