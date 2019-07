Usa: Powell apre a taglio dei tassi e promette di continuare a guidare la Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha inviato oggi, 10 luglio, un segnale forte aprendo alla possibilità che la Banca centrale statunitense possa tagliare i tassi di interesse alla fine di questo mese, evidenziando come le prospettive economiche non siano migliorate nelle ultime settimane. Il capo della Fed ha anche affermato che non lascerà il suo incarico se il presidente Usa, Donald Trump, tentasse di sostituirlo. "Le incertezze sulle prospettive sono aumentate negli ultimi mesi, in particolare, lo slancio economico sembra rallentato in alcune delle principali economie estere e tale debolezza potrebbe influenzare l'economia statunitense. Inoltre, alcune questioni di politica governativa devono ancora essere risolte, tra cui gli sviluppi commerciali, il tetto del debito federale e la Brexit ", ha detto Powell parlando alla commissione dei Servizi finanziari della Camera dei Rappresentanti. (segue) (Was)