Kosovo-Grecia: presidente Thaci si congratula con Mitsotakis per vittoria a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è congratulato con il premier incaricato della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, dopo la vittoria alle elezioni di domenica. "Congratulazioni a Kyriakos Mitsotakis e Nuova democrazia per la vittoria alle elezioni in Grecia. Attendo con impazienza di continuare a lavorare sulla costruzione di relazioni di buon vicinato tra Kosovo e Grecia, per il beneficio reciproco e il beneficio della regione", ha scritto Thaci sul suo account Twitter. Nuova democrazia (Nd), partito di Mitsotakis, ha vinto le elezioni anticipate di domenica ottenendo 158 seggi in Parlamento, numero più che sufficiente per governare in solitaria. (Kop)