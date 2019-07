Speciale difesa: Russia, Putin nomina ex governatore Inguscezia Evkurov viceministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Junus-Bek Evkurov, già governatore dell'Inguscezia, viceministro della Difesa. Il relativo decreto presidenziale è pubblicato sul portale per le informazioni giuridiche del Cremlino. A Evkurov è stato assegnato il grado di generale. Un decreto del ministero della Difesa russo assegna al titolare del dicastero 12 vice. Evkurov, che amministrava l'Inguscezia dal 30 ottobre 2008, ha annunciato le proprie dimissioni il 24 giugno scorso, motivando la decisione con gli attriti con il governo regionale, così come con le organizzazioni pubbliche e religiose locali. Putin ha accettato le dimissioni di Evkurov e nominato governatore ad interim dell'Inguscezia Makhmud-Ali Kalimatov. Ufficiale dal 1982, Evkurov ha partecipato alla guerra nel Caucaso del Nord e ha comandato il reparto di paracadutisti russi che nel 1999 hanno occupato l'aeroporto di Slatina, nei pressi di Pristina in Kosovo. Evkurov è stato insignito dell'onorificenza di Eroe della Federazione Russa. (Res)