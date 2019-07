Kosovo-Francia: portavoce governo smentisce peggioramento relazioni tra Pristina e Parigi

- I rapporti tra i governi di Kosovo e Francia sono stabili e basati sulla cooperazione inter-istituzionale. Lo ha detto il portavoce dell’esecutivo di Pristina, Donjeta Gashi, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. Gashi ha così commentato quanto affermato oggi dal quotidiano serbo “Blic”, secondo cui la posizione del presidente francese, Emmanuel Macron, verso il Kosovo sarebbe cambiata, in quanto il suo primo ministro, Ramush Haradinaj, non avrebbe ascoltato la richiesta di Parigi e di Berlino di revocare la misura dei dazi sulle merci serbe. "Le relazioni tra Kosovo e Francia rimangono costanti e queste si basano su una cooperazione inter-istituzionale”, ha detto Gashi sottolineando che il premier Haradinaj ha recentemente incontrato a Parigi il ministro degli Affari interni e l’omologo francese, rispettivamente Christophe Castaner ed Edouard Philippe, durante il recente vertice di Poznan sui Balcani occidentali. "Durante i recenti incontri il primo ministro Haradinaj ha chiesto il sostegno della parte francese per la liberalizzazione dei visti e ciò che abbiamo ricevuto dalla Francia in risposta è che questo paese non ostacolerà questo processo e sosterrà anche il Kosovo nei processi di integrazione", ha concluso Gashi.(Kop)