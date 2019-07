Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa Scott, dazi di Pristina sono ostacolo a dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro serbo Ana Brnabic ha discusso nei giorni scorsi con l’omologo britannico Theresa May in merito ai dazi imposti dal Kosovo sui prodotti serbi. May ha a sua volta rassicurato la controparte che proverà ad affrontare il tema con il premier kosovaro Ramush Haradinaj, con l’intento di convincerlo ad eliminare i dazi. “Le auguro davvero fortuna in quella conversazione, spero possa influenzare Haradinaj e farlo ragionare. Non ho grandi aspettative ma spero che qualcuno riesca a spiegargli quanto i dazi siano dannosi innanzitutto per gli interessi del Kosovo”, ha aggiunto Brnabic. (segue) (Kop)