Kosovo: candidatura Pristina non accolta da organizzazione amministrazioni fiscali

- L'amministrazione fiscale del Kosovo non è stata ammessa nell'organizzazione Iota (Intra-european organisation of tax administrations): lo ha detto oggi il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, secondo quanto riporta la stampa locale. "Si tratta di un'ottima notizia per la Serbia e un'ulteriore conferma del fatto che siamo riusciti anche in questo modo a confermare l'illegittimità delle cosiddette istituzioni del Kosovo", ha detto Mali. La Iota ha sede a Budapest, in Ungheria, ed è stata costituita nel 1997 per promuovere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei paesi europei. Attualmente gli Stati membri sono 46, dei quali 2 associati (Giordania, Kazakhistan) senza diritto di voto nell'Assemblea generale. (Seb)