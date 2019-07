Kosovo-Serbia: premier bulgaro Borisov, riprendere i colloqui tra le parti (2)

- La prospettiva europea rappresenta la garanzia principale della pace e della stabilità della regione balcanica. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei partecipanti al summit del Processo di cooperazione dei paesi dell'Europa sudorientale (Seecp) conclusosi ieri a Sarajevo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Sarajevo", hanno preso parte al summit i rappresentanti della presidenza bosniaca Milorad Dodik, Zeljko Komsic e Sefik Dzaferovic, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, i capi dello stato della Macedonia del Nord, del Montenegro e dell'Albania, rispettivamente Stevo Pendarovski, Milo Djukanovic e Ilir Meta, i premier della Serbia, della Bulgaria, rispettivamente Ana Brnabic e Bojko Borisov, il segretario generale del Consiglio per la cooperazione regionale Majlinda Bregu e altri funzionari regionali ed europei. Nella dichiarazione congiunta è stato ribadito che "i rapporti di buon vicinato, il rispetto reciproco e il dialogo politico non hanno alternative". I partecipanti al summit hanno inoltre evidenziato nella dichiarazione la "necessità di insistere con sforzi coordinati nella lotta all'estremismo violento e al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla schiavitù moderna, al traffico di esseri umani, al lavoro forzato, al contrabbando di armi e munizioni, al riciclaggio e alla corruzione". In tale contesto, i partecipanti al summit hanno plaudito l'avvio dell'attuazione della strategia per la gestione integrata della sicurezza interna e del suo primo pilastro, l'Iniziativa dei Balcani occidentali per la lotta al terrorismo (Wbct). (segue) (Kop)