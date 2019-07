I fatti del giorno - Balcani (4)

- Balcani: ministro Esteri bosniaco, sbagliato il boicottaggio kosovaro e albanese summit Seecp - La decisione del Kosovo e dell'Albania di boicottare il summit del Processo di cooperazione dei paesi dell'Europa sudorientale (Seecp) che si svolge oggi e domani a Sarajevo "è sbagliata". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina durante un incontro con i giornalisti ai margini del summit. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Crnadak ha affermato di avere "parlato con tutti i partecipanti e tutti ritengono che si è trattato di una decisione sbagliata". Crnadak ha inoltre dichiarato che "la Bosnia è sottoposta a sanzioni (del Kosovo) sostenute anche da Tirana, ma nonostante questo abbiamo mandato l'invito a entrambi i paesi di partecipare e abbiamo deciso di essere buoni ospiti". Crnadak ha dichiarato che "noi non abbiamo in nessun modo provocato tutto questo e Prisitina ha avuto l'intenzione di partecipare al summit, ma io personalmente ignoro cosa è successo tra sabato e domenica e cosa ha portato la delegazione di Behgjet Pacolli a rinunciare a venire a Sarajevo è per me un mistero. (segue) (Res)