Kosovo-Albania: ministro Esteri Pacolli, cooperazione strategica nello spirito euro-atlantico

- Kosovo e Albania stanno rafforzando e approfondendo la cooperazione strategica tra i ministeri degli Esteri ed una stretta cooperazione in politica estera nell’ottica del processo di integrazione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Kosovo, Behgjet Pacolli, sul proprio profilo Facebook. "Stiamo facendo la stessa cosa dei paesi del Norden e di quelli del Benelux, niente di più e niente di meno. La Serbia, o qualche altra parte, non dovrebbe essere preoccupata quando due paesi vicini hanno una cooperazione stretta, ma quando un vicino approssima la sua politica estera con i terzi attori che non appartengono alla nostra regione. Dovrebbero preoccuparsi del loro comportamento di distruggere la cooperazione regionale e di interferire nelle questioni interne dei paesi vicini, non del Kosovo e dell'Albania, che sono i pilastri dello spirito euro-atlantico nella regione", ha scritto Pacolli. (segue) (Kop)