Serbia-Kosovo: assolto serbo kosovaro accusato di crimini di guerra

- Le autorità giudiziarie del Kosovo hanno assolto il cittadino serbo kosovaro Milos Petkovic dall'accusa di crimini di guerra. Lo riferisce l'emittente televisiva "Rtv Mir", precisando che Petkovic era stato arrestato in Ungheria il 6 settembre 2018 su mandato di cattura internazionale spiccato dalla missione europea in Kosovo Eulex. Petkovic è stato recluso nelle carceri ungheresi fino al 17 maggio di quest'anno, quando è stato estradato in Kosovo. Si tratta del primo caso di estradizione da quando gli organismi giudiziari di Pristina hanno assunto su di sé i processi gestiti da Eulex sui crimini di guerra. Secondo il difensore di Petkovic, Ljubinko Todorovic, l'assistito era stato arrestato su falsa denuncia ed in tribunale è stato dimostrato che non era coinvolto nei fatti a lui imputati. Petkovic era stato accusato di crimini commessi sulla popolazione civile nel 1999 nella località di Mala Krusa. (Seb)