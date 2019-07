Serbia-Bulgaria: incontro ministri Esteri a ministeriale Osce, al centro dichiarazioni Borisov su Kosovo

- I ministri degli Esteri di Serbia e Bulgaria, rispettivamente Ivica Dacic ed Ekaterina Zaharieva, hanno avuto oggi un incontro a margine della ministeriale organizzata ad Alti Tatra, in Slovacchia, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Secondo una nota di Belgrado, i due ministri hanno discusso delle ultime "incomprensioni" relative ad alcune dichiarazioni del premier bulgaro Bojko Borisov sul tema del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione europea. "Abbiamo appurato, analizzando il modo in cui sono state trasmesse le informazioni da alcuni media, che evidentemente si è giunti ad un'interpretazione sbagliata delle dichiarazioni di Borisov", ha dichiarato il ministro serbo Dacic. "Da quello che è stato pubblicato dai nostri media si poteva capire che Borisov avverte Borrell del fatto che deve rispettare la posizione dell'Ue secondo cui il Kosovo è indipendente. Questa da parte nostra è una dichiarazione assolutamente controversa. L'Ue non ha stabilito che il Kosovo è indipendente e non è la posizione unitaria dell'Ue, addirittura l'Ue segnala il Kosovo con uno status neutrale attraverso un asterisco e nota a piè di pagina nei suoi documenti", ha dichiarato ancora il capo della diplomazia serba. (segue) (Seb)