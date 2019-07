I fatti del giorno - Balcani (2)

- Balcani: presidente albanese Meta, è il momento che tutti riconoscano Kosovo - E' giunto il momento che non solo la Bosnia ma anche qualsiasi altro paese riconosca il Kosovo quale Stato indipendente e accetti la realtà dei fatti: lo ha affermato il presidente albanese Ilir Meta nel suo intervento al vertice dei capi di Stato del processo di cooperazione nell'Europa sudorientale (Seecp), in corso in Bosnia. Il Kosovo, che avrà la presidenza di turno del Seecp, non è stato presente al summit. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha ritenuto responsabile l'attuale presidente della presidenza tripartita della Bosnia ed Erzegovina "dell'invito denigratorio che rende impossibile la partecipazione e la presenza del Kosovo a questo incontro", ha scritto Thaci. Il governo di Tirana in segno di solidarietà con Pristina ha annunciato di annullare la propria partecipazione. (segue) (Res)