Balcani: summit Seecp a Sarajevo, integrazione europea garanzia per pace nella regione (5)

- Il presidente della Repubblica albanese però, ha scelto di andarci e nel suo intervento si è detto "rammaricato del fatto che il Kosovo è stato obbligato a non prendere parte al summit. Come possiamo pretendere di avere una effettiva cooperazione, quando alcuni dei partecipanti di questo forum fanno di tutto per escludere un popolo e un intero Stato vicino dall'approfittare della cooperazione internazionale e dei progetti regionali in settori così importanti quali la sicurezza, l'educazione e la cultura". Secondo Meta, "le relazioni di buon vicinato e il reciproco rispetto sono essenziali per avere una effettiva cooperazione regionale per la sicurezza e la prosperità economica di tutti noi", aggiungendo che la Bosnia avrebbe dovuto fare tutti gli sforzi per garantire la partecipazione del Kosovo, “uno Stato indipendente e sovrano che va trattato con rispetto, prima di tutto dai propri vicini". (segue) (Bos)