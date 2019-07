Kosovo: presidente Thaci, siamo paese più filo Usa al mondo

- Il Kosovo è fiero di essere lo Stato “più filo-statunitense del mondo”. E’ quanto affermato dal presidente kosovaro, Hashim Thaci, in una lettera inviata all’omologo statunitense, Donald Trump, in occasione del 243mo anniversario della Giornata d’indipendenza Usa dello scorso 4 luglio, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Thaçi ha espresso la “gratitudine a nome del popolo del Kosovo” per il sostegno di Washington nei “nostri periodi peggiori e per il sostegno nella ricostruzione del nostro paese dopo le tragedie e la distruzione della guerra”. Il capo dello Stato kosovaro ha sottolineato che come le autorità kosovare condividono i principi e la visione per un mondo libero ed equo. "Oggi lavoriamo con gli Stati Uniti d'America per rafforzare la pace e la stabilità in Kosovo e nella regione", ha scritto Thaci. (segue) (Kop)