Serbia: premier Brnabic discute con omologa britannica May in merito a dazi Kosovo (2)

- Anche l'Unione europea è contraria all'introduzione di barriere commerciali per fare pressione politica e il tema va risolto il prima possibile, come ha confermato il commissario Ue alla Politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn, da Poznan in Polonia, dove è in corso il vertice dei Balcani occidentali. "Speriamo di firmare qui a Poznan diversi accordi sulla liberalizzazione degli scambi commerciali e dei servizi e per facilitare la mobilità dei professionisti", ha detto. Hahn ha sottolineato che, però, si vedono "irritazioni" sul campo e problemi per quanto riguarda il Cefta, come "l'introduzione delle barriere commerciali come mezzo di pressione politica. Dobbiamo risolvere tali questioni il prima possibile per il bene di tutti nella regione", ha detto. Hahn ha ribadito l'importanza per i Balcani occidentali di lavorare per relazioni di buon vicinato, per la cooperazione regionale e la riconciliazione, che sono basi per il loro percorso verso l'Unione europea. (segue) (Seb)