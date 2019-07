Kosovo: Hoti (Ldk), paese ha bisogno di un primo ministro che dia coerenza ad azione governo (2)

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj avrebbe smentito la notizia del divieto di ingresso di funzionari serbi in Kosovo, come ha riferito il primo ministro della Serbia Ana Brnabic in una dichiarazione riportata dall'emittente "B92". Brnabic, che assieme all'omologo di Pristina ha partecipato al Summit sui Balcani occidentali a Poznan, in Polonia, ha affermato di essere "lieta del fatto che Haradinaj mi ha detto che la notizia è falsa". Brnabic ha dichiarato che "la smentita di Haradinaj abbassa di un certo grado la tensione che è attualmente molto alta nella regione balcanica". (segue) (Kop)