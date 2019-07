Kosovo: Hoti (Ldk), paese ha bisogno di un primo ministro che dia coerenza ad azione governo (3)

- In precedenza la portavoce dell’Unione europea, Maja Kocijancic, commentando alla stampa serba il divieto di ingresso in Kosovo per i funzionari di Belgrado annunciato dalle autorità di Pristina, ha sottolineato che le autorità dell’Unione europea si aspettano che la Serbia e il Kosovo rispettino l’accordo sull’organizzazione di visite ufficiali raggiunto nel quadro del dialogo tra i due paesi. “Siamo determinati ad attuare tutto quanto disposto all’interno degli accordi raggiunti nel quadro del dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, incluso quello sull’organizzazione di visite ufficiali”, ha detto la portavoce, confermando di essere in contatto con entrambe le parti per discutere la questione. (Kop)