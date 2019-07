I fatti del giorno – Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balcani: Kosovo e Albania non partecipano a vertice Seecp - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha annunciato che non parteciperà al vertice del processo di cooperazione nell'Europa sudorientale (Seecp) che si tiene oggi a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Thaci ha dichiarato che intende partecipare a tali forum solo se il Kosovo verrà trattato allo stesso modo degli altri Stati partecipanti. "Nonostante la volontà e l’intenzione di partecipare al Seecp, l'invito denigratorio dell'attuale presidente della presidenza tripartita della Bosnia ed Erzegovina rende impossibile la partecipazione e la presenza del Kosovo a questo incontro", ha scritto Thaci, aggiungendo che il Kosovo è sempre stato a favore di buone relazioni e mutuo riconoscimento. "Il comportamento della Bosnia ed Erzegovina è inaccettabile e paradossale, poiché i suoi rappresentanti applicano pratiche totalmente antieuropee, che non differiscono da quelle della Serbia. Con un approccio così distruttivo, la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato tra i paesi dei Balcani occidentali rimangono una condizione irraggiungibile nel percorso di integrazione nell'Ue", ha affermato Thaci. (segue) (Res)