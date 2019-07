Serbia-Francia: presidente, prevista firma 20 accordi durante visita Macron a Belgrado

- La visita ufficiale del presidente francese, Emmanuel Macron, a Belgrado si dovrebbe concludere con la firma di oltre 20 accordi. Lo ha reso noto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ospite oggi dell'emittente "Rts". Vucic ha precisato che Macron verrà tra una settimana in visita in Serbia per due giorni, e che non effettuerà in quell'occasione altre tappe nei paesi della regione. Al centro della visita, ha ancora detto Vucic, ci saranno i temi relativi alla cooperazione politica ed economica oltre che al percorso europeo della Serbia e alla questione del Kosovo. "Macron è uno dei due maggiori leader europei, a cui appartiene il futuro e che vincerà ancora una tornata elettorale in Francia", ha detto Vucic. Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita ufficiale in Serbia il 15 e 16 luglio: secondo quanto riferiva nelle scorse settimane la stampa serba, Macron sarà ospite del presidente serbo Aleksandar Vucic. (Seb)