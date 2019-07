Serbia: premier Brnabic discute con omologa britannica May in merito a dazi Kosovo (5)

- La portavoce ha aggiunto che anche la Serbia deve fare la sua parte per aprire un dialogo favorevole. "La conclusione del processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è urgente perché la situazione attuale non solo incita all'insostenibilità, ma significa anche perdere un'opportunità", ha detto Kocijancic richiamando le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione europea Federica Mogherini. Sulla domanda riguardante la posizione di Mogherini al vertice di Parigi, Kocijancic ha detto che l'ultimo incontro a Berlino e quello in programma il prossimo primo di luglio a Parigi potrebbero presentare buone opportunità per la regione. "Accogliamo con favore qualsiasi sforzo, specialmente a sostegno del dialogo agevolato dall'Ue. Attraverso il dialogo facilitato dall'Ue, Belgrado e Pristina hanno deciso di mettere da parte i loro disaccordi e cercare una soluzione sostenibile", ha concluso Kocijancic. (Seb)