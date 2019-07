Kosovo: Hoti (Ldk), paese ha bisogno di un primo ministro che dia coerenza ad azione governo

- Il Kosovo ha bisogno di un primo ministro, perchè il governo non riesce a mantenere una linea coerente. Questo il parere del capogruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ripresa dai media locali. Il ministro degli Esteri Behjet Pacolli "impedisce l'ingresso in Kosovo di funzionari serbi, ma dall'altra parte il premier Ramush Haradinaj sostiene che si tratti di una notizia falsa. Appare chiaro che Pacolli non abbia consultato Haradinaj prima di prendere tale decisione", ha evidenziato Hoti. L'esponente dell'Ldk ritiene dunque che "ogni dicastero prenda delle decisioni in base ai propri calcoli", senza consultazioni interne con il resto dell'esecutivo e con il primo ministro. (segue) (Kop)