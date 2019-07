Balcani: premier bulgaro Borisov, Serbia trovi soluzione a questione Kosovo

- La Serbia dovrebbe trovare una soluzione permanente alla questione del Kosovo. Lo ha dichiarato oggi il premier bulgaro Bojko Borisov, commentando le critiche rivoltegli dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic per le parole in merito al nuovo Alto rappresentante Ue Joseph Borrell. "Se la Serbia non riesce ad arrivare ad una risoluzione con il Kosovo, non ci saranno prospettive per tutta la regione" dei Balcani occidentali, ha rilevato Borisov, ripreso dall'agenzia di stampa "Bta". Nel corso del summit sui Balcani occidentali tenutosi a Poznan, Borisov ha affermato che il nuovo Alto rappresentante Ue dovrà lavorare verso la regione nell’interesse dell’intera Ue, senza badare all’interesse nazionale. Le autorità di Madrid non riconoscono infatti l’indipendenza del Kosovo. Dacic ha risposto a questi commenti rilevando come Borisov “non dovrebbe dare lezioni a Borrell” sulla questione kosovara. L’ambasciatore serbo in Bulgaria verrà convocato lunedì al ministero degli Esteri di Sofia per chiarire la situazione. (Bus)