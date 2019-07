Balcani: ministro Esteri serbo, nella regione serve ruolo più forte di Bruxelles (4)

- La Serbia, ha detto Dacic, "è altrettanto dedita al dialogo con Pristina, ma il desiderio di dialogare deve essere bilaterale e gli accordi già accettati devono essere rispettati in modo incondizionato". Dacic ha evidenziato che "siamo testimoni del fatto che una parte in causa rifiuta con insistenza di adempiere ai propri obblighi, soprattutto quelli contenuti nell'Accordo di Bruxelles, e infrange inoltre in modo severo l'Accordo centro europeo sul commercio libero (Cefta) da sette mesi a questa parte, mentre la Serbia si astiene in tutto questo periodo dal ricorrere a misure reciproche, cercando di comportarsi in modo responsabile verso tutta la regione, l'Ue e il mondo". Dacic ha affermato inoltre che "la regione deve recuperare i tempi e le energie perdute e sostegno nei progetti infrastrutturali legati ai trasporti, all'energia e all'informatica può aiutare a fermare la tendenza negativa sul piano dell'emigrazione giovanile che ha colpito l'intera regione". (Bos)