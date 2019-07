Serbia-Kosovo: capo delegazione Ue a Belgrado, posizione su dialogo non è cambiata

- La posizione dell’Unione europea sul dialogo tra Serbia e Kosovo non è cambiata. Lo ha detto il capo della delegazione dell’Unione europea in Serbia, Sam Fabrizi, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Fabrizi ha chiarito che, nonostante l’elezione della nuova leadership europea, la posizione di Bruxelles sul dialogo rimane a favore di un accordo tra le due parti per risolvere al questione del Kosovo. “L’Unione europea è un mediatore nei colloqui. Federica Mogherini (Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue) ha detto diverse volte che rimane impegnata sino alla fine del suo mandato che si conclude ad ottobre”, ha spiegato Fabrizi. (segue) (Kop)