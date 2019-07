Balcani: Trenta a Poznan, corruzione è dannosa e rallenta il processo di crescita economica (2)

- Al vertice hanno preso parte i leader dei Paesi Europei e dei Balcani occidentali, tra cui Theresa May, Angela Merkel e il presidente Andrzej Duda, che ha rivolto ai leader un discorso di benvenuto. Il Processo di Berlino è, infatti, un'iniziativa avviata dalla Germania nel 2014 con l'obiettivo di appoggiare e facilitare la prospettiva di integrazione europea dei paesi della regione. Al suo arrivo, la titolare del dicastero – accompagnata dall'ambasciatore d'Italia in Polonia, Aldo Amati – è stata accolta dal primo ministro della Polonia Mateusz Morawiecki. Quest'anno infatti la Polonia detiene la presidenza del Processo di Berlino. Al centro dei lavori, ai quali hanno preso parte capi di Stato e di governo dei paesi balcanici – Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania – e diversi leader dell'Unione europea, il rafforzamento della cooperazione regionale nei Balcani, le riforme in materia in particolare di stato di diritto e libertà' di informazione, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e progetti comuni di sviluppo nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell'energia, del digitale e innovazione e della interconnettività. (Com)