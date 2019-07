Serbia: premier Brnabic discute con omologa britannica May in merito a dazi Kosovo

- Il primo ministro serbo Ana Brnabic ha discusso con l’omologo britannico Theresa May in merito ai dazi imposti dal Kosovo sui prodotti serbi. Lo ha dichiarato la stessa Brnabic, ripresa dai media di Belgrado. May ha a sua volta rassicurato la controparte che proverà ad affrontare il tema con il premier kosovaro Ramush Haradinaj, con l’intento di convincerlo ad eliminare i dazi. “Le auguro davvero fortuna in quella conversazione, spero possa influenzare Haradinaj e farlo ragionare. Non ho grandi aspettative ma spero che qualcuno riesca a spiegargli quanto i dazi siano dannosi innanzitutto per gli interessi del Kosovo”, ha aggiunto Brnabic. (segue) (Seb)