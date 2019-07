Kosovo: vicepremier Hoxhaj, responsabile omicidio Ivanovic si nasconde a Belgrado (2)

- Le autorità della Serbia pensano di avere individuato il nome dell'assassino del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, come detto dal presidente serbo Vucic in una conferenza stampa tenutai a Belgrado. La parte serba, ha aggiunto, sta lavorando intensamente sul caso. "Lavoriamo seriamente e pensiamo di avere il nome dell'assassino, dell'esecutore, gli albanesi non ce l'hanno, non hanno idea. Loro conducono la loro indagine politica con l'unico desiderio di incolpare i serbi di qualcosa, e non sanno neanche loro di cosa", ha detto Vucic. La Corte per i reati penali di Pristina ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Milan Radojicic, vicepresidente della Lista serba: secondo quanto riportava ieri l'emittente kosovara "Ktv" Radojicic è sospettato di coinvolgimento nell'omicidio di Oliver Ivanovic, leader di un'altra forza rappresentativa dei serbi del Kosovo, ovvero l'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia. (segue) (Kop)