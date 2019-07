Kosovo: vicepremier Hoxhaj, responsabile omicidio Ivanovic si nasconde a Belgrado (3)

- Secondo l'emittente, il procuratore di Pristina che indaga sull'omicidio di Ivanovic ha spiegato che le autorità kosovare ritengono che Radojicic si nasconda attualmente in Serbia. Oliver Ivanovic, leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha definito la richiesta di Pristina "una guerra speciale" condotta con l'obiettivo di intimorire i serbi del Kosovo. "I serbi nella nostra provincia, invece, devono sapere che la Serbia è garante della loro sicurezza e dignità", ha concluso Djuric. Secondo invece la forza politica Lista serba, le autorità di Pristina non possono emettere un mandato di cattura internazionale perché il Kosovo non fa parte dell'Interpol. (Kop)