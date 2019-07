Bulgaria: ambasciatore serbo convocato da ministero Esteri Sofia per dichiarazioni Dacic su Borisov

- L’ambasciatore serbo in Bulgaria verrà convocato lunedì al ministero degli Esteri di Sofia. La decisione è stata presa in seguito alle dichiarazioni del capo della diplomazia serba Ivica Dacic in commento alla posizione del premier bulgaro Bojko Borisov sul riconoscimento del Kosovo da parte delle autorità Ue. Nel corso del summit sui Balcani occidentali tenutosi a Poznan, Borisov ha affermato che il nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, lo spagnolo Jospeh Borrell, dovrà lavorare verso la regione nell’interesse dell’intera Ue, senza badare all’interesse nazionale. Le autorità di Madrid non riconoscono infatti l’indipendenza del Kosovo. Dacic ha risposto a questi commenti rilevando come Borisov “non dovrebbe dare lezioni a Borrell” sulla questione kosovara. (Bus)