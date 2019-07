Balcani: Kosovo e Albania non partecipano a vertice Seecp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione espressa da Thaci è stata ribadita dal vicepremier e ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli. Il capo della diplomazia ha affermato che il Kosovo non intende partecipare a eventi importanti regionali alle condizioni attuali. "La modalità in cui si pensava che la delegazione del Kosovo avrebbe dovuto essere trattata è inaccettabile. Inoltre, così si oscura il vertice appena concluso di Poznan come parte del processo di Berlino", ha detto Pacolli. Dopo la dichiarazione del presidente del Kosovo Hashim Thaci, l’esponente serbo della presidenza della Bosnia-Erzegovina Milorad Dodik ha detto che il Kosovo è stato invitato nel formato previsto di questi incontri. "La sua insoddisfazione e i suoi sentimenti non mi interessano affatto. Nel formato dei precedenti incontri di questo tipo, il Kosovo era previsto con una sorta di nota in calce. Nessuno si lamenterà se a loro non piace e non avvertiremo alcun tipo di perdita per la sua assenza. È stato invitato nel formato previsto per questi incontri, sono d'accordo con la sua posizione di non venire", ha detto Dodik. (segue) (Kop)