Balcani: Kosovo e Albania non partecipano a vertice Seecp (3)

- In segno di solidarietà con il Kosovo, l'Albania non parteciperà al Vertice della Seecp che si terrà a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Il governo di Tirana ha annunciato la sua decisione solo un giorno dopo che il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha dichiarato che non avrebbe partecipato al summit. Il ministro degli Esteri dell'Albania, Gent Cakaj, ha twittato: “L'Albania annulla la sua partecipazione al vertice della Seecp in solidarietà con il Kosovo. Il trattamento da parte degli organizzatori è inaccettabile e va contro l'obiettivo di creare un'atmosfera di fiducia, relazioni di buon vicinato e stabilità. Non c'è cooperazione senza parità di trattamento”. (Kop)