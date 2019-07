Infrastrutture: Serbia, parlamento approva legge per realizzazione Corridoio Morava (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro è stato già lo scorso 7 febbraio a colloquio con i rappresentanti delle società di costruzioni Behtel ed Enka. Il colloquio si è svolto a Londra dove la Mihajlovic si trovava in visita. Al centro della riunione è stata la costruzione del tratto autostradale Pojate-Preljina, in Serba centrale. "Per il governo della Serbia è importante che cominciamo con la realizzazione del nuovo Corridoio, la cui lunghezza è di 110 chilometri. Lavoriamo da due anni sulla documentazione tecnica assieme ad una delle migliori società al mondo in questo settore. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo sul modello di finanziamento del progetto", ha concluso il ministro. Nei giorni precedenti la Mihajlovic è stata a colloquio con una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in visita a Belgrado. Al centro della riunione sono stati i progetti infrastrutturali da realizzare nell'ambito del nuovo ciclo di investimenti programmato dal governo serbo. Fra questi vi è il completamento del Corridoio paneuropeo 10 con i rami est e sud, oltre che l'avvio della costruzione delle sezioni autostradali Nis-Merdare-Pristina e Belgrado-Sarajevo. (segue) (Seb)