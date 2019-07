Cina: rapporto, Pechino otterrà primato spedizioni di smartphone 5G nel 2023

- La Cina dovrebbe acquisire il primato delle spedizioni di smartphone 5G nel 2023, secondo un recente rapporto Canalys, società di analisi di mercato delle tecnologie globali. Quasi 800 milioni di smartphone 5G saranno consegnati nel 2023 a livello globale, e la Cina continentale, Taiwan, Hong Kong e Macao potrebbero rappresentare il 34 per cento delle spedizioni totali, secondo il rapporto. Canalys prevede che nel 2020 il 17,5 percento degli smartphone spediti in Cina sarà compatibile con la tecnologia 5G, e questa percentuale aumenterà al 62,7 per cento nel 2023. "L'investimento degli operatori cinesi nel 5G raggiungerà 5 miliardi di dollari quest'anno, e circa 70-90 mila stazioni di base 5G saranno costruite in tutto il paese", ha affermato Mo Jia, analista di Canalys. (segue) (Cip)