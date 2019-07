Cina: rapporto, Pechino otterrà primato spedizioni di smartphone 5G nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Canalys ha sottolineato che le iniziative del governo per accelerare lo sviluppo del 5G sono un motore potente ed efficace per una più rapida diffusione di tale tecnologia in alcuni mercati, come la Cina. "La Cina è anche la sede di molti importanti fornitori di apparecchiature 5G e di venditori di smartphone, che saranno responsabili di una spinta di marketing aggressiva nei prossimi anni", afferma Nicole Peng, vicepresidente di Mobility di Canalys. La piena implementazione del 5G richiederà molto più tempo e sarà molto più complessa della precedente generazione di rete per realizzare i benefici del 5G oltre l'avanzata banda larga mobile, ha aggiunto Peng. (segue) (Cip)