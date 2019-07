Cina: rapporto, Pechino otterrà primato spedizioni di smartphone 5G nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei ha ottenuto 50 contratti relativi ai servizi commerciali 5G da 30 paesi e regioni del mondo, e ha spedito oltre 150 mila stazioni base 5G in tutto il Globo. "Secondo dati aggiornati alla fine di giugno, Huawei ha ricevuto 28 contratti dall'Europa, 11 dal Medio Oriente, sei dalla regione Asia-Pacifico, quattro dalle Americhe e uno dall'Africa", ha dichiarato Hu Houkun, vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda. Hu ha aggiunto che le spedizioni delle stazioni di base 5G della compagnia dovrebbero aumentare fino a circa 500 mila entro la fine di quest'anno. "Allo stato attuale, le soluzioni tecnologiche 5G di Huawei non sono affatto influenzate dalle sanzioni. In termini di contratti firmati o futuri, la società può garantire pienamente una fornitura stabile ai propri clienti", ha detto Hu. All'inizio di questo mese, la Cina ha concesso licenze 5G per uso commerciale, segnando l'inizio di una nuova era nel settore delle telecomunicazioni del paese. Attualmente, Huawei ha completato prove 5G in più di 40 città con i principali operatori cinesi. Si prevede che il mercato cinese della 5G inizi l'uso commerciale su piccola scala quest'anno e l'uso commerciale su larga scala il prossimo anno. (Cip)