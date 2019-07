Iran-Cina: Ayatollah Ali Khamenei, Pechino continuerà ad acquistare petrolio iraniano (2)

- "Pechino e Teheran dovrebbero combattere congiuntamente 'le tre forze del male', un termine definito per la prima volta nel giugno 2001 nel primo vertice Sco in riferimento al terrorismo, al separatismo e all'estremismo", ha affermato il presidente cinese, che ha aggiunto che spera anche di promuovere la partnership strategica globale in modo stabile.Dalla parte sua, Rohani ha parlato molto del rapporto tra Iran e Cina e ha promesso di partecipare attivamente all'iniziativa cinese Belt and Road (Bri). Il leader iraniano ha anche espresso la sua forte opposizione alla mossa unilaterale di Washington sul ritiro dall'accordo nucleare iraniano. Rohani ha detto di apprezzare il ruolo della Cina negli affari internazionali e spera di continuare a rafforzare il dialogo e il coordinamento con il paese dell'Asia orientale. (Cip)