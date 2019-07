Cina: squadre di lavoro inviate a controllare piene dei fiumi in quattro regioni del sud

- Quattro squadre di lavoro sono state inviate in altrettanti regioni del sud della Cina - Jiangxi, Hunan, Guangxi e Guizhou per contribuire agli sforzi locali di controllo delle piene. Lo ha riferito ieri il ministero delle Risorse Idriche. Il Centro meteorologico nazionale ha rilasciato un allarme giallo per le forti piogge nelle regioni meridionali del paese, e ha anche emesso un'allerta di grado "quattro" per le piogge imminenti. L'allerta di grado quattro, la più bassa del sistema di risposta alle emergenze della Cina, indica un allarme di 24 ore, rapporti sui danni giornalieri e l'assegnazione di denaro e materiali di soccorso entro 48 ore. Le autorità si attendono una prosecuzione della turbolenza sulle regioni meridionali con precipitazioni fino a 180 mm in alcune aree. I livelli dei principali fiumi nella Cina meridionale sono sopra il livello di guardia. (segue) (Cip)