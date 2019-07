Cina: salario medio ha superato i 1.200 dollari in 37 città cinesi

- Lo stipendio medio mensile in 37 grandi città della Cina è salito a 8.452 yuan (circa 1.230 dollari) nel secondo trimestre del 2019, con un aumento del 5 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre le retribuzioni medie mensili a Pechino, Shanghai e Shenzhen superano ora i diecimila yuan (1.450 dollari). Lo riferisce la stampa cinese, che cita un rapporto sulla domanda e l'offerta di impiegati in Cina durante il secondo trimestre del 2019. Il 35,5 per cento delle posizioni lavorative prevedeva uno stipendio mensile di oltre ottomila yuan (oltre 1.100 dollari), leggermente superiore rispetto al primo trimestre, mentre i posti di lavoro con un salario compreso tra quattromila e seimila yuan (580-870 dollari) rappresentavano il 29,5 per cento del mercato, secondo il rapporto pubblicato da Zhaopin.com, una delle principali piattaforme di assunzione di lavoro in Cina, il 3 luglio scorso. Il numero di posti di lavoro con uno stipendio mensile compreso tra seimila e ottomila yuan (870 e 1.160 dollari) ha rappresentato il 23 per cento del numero totale di posizioni aperte durante il secondo trimestre del 2019. (segue) (Cip)