Cina: salario medio ha superato i 1.200 dollari in 37 città cinesi (2)

- Nel frattempo, l'11,3 per cento dei posti di lavoro ha pagato tra duemila e quattromila yuan (290-580 dollari) al mese. Solo lo 0,6 per cento degli occupati ha ricevuto uno stipendio mensile inferiore a duemila yuan (290 dollari), secondo il rapporto. Pechino, Shanghai e Shenzhen, con uno stipendio medio mensile rispettivamente di 11.204 yuan (1.625 dollari), 10.662 yuan (1.546 dollari) e 10.088 yuan (1.463 dollari), figurano in cima alle 37 città dai salari più elevati del paese. Urumqi, capitale della regione autonoma di Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, e Taiyuan City, capitale della provincia settentrionale dello Shanxi, hanno visto una crescita superiore al dieci per cento del salario medio rispetto al primo trimestre, rappresentando la crescita più significativa degli stipendi medi mensili tra le 37 principali città del paese. (Cip)