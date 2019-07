Cina: nuovo treno ad alta velocità connetterà nuova area di Xiongan e Hong Kong

- Un nuovo treno ad alta velocità sarà messo in servizio dal 10 luglio prossimo sulla linea ferroviaria che collega la stazione di Tianjin ovest con la stazione ovest Kowloon di Hong Kong, e sarà aggiunta una fermata alla stazione di Baiyangdian, nella nuova area di Xiongan. Lo ha annunciato l'ufficio ferroviario di Pechino. Un collegamento ferroviario diretto verrà introdotto tra la nuova area di Xiongan, conosciuta anche come la "città del futuro" della Cina, e Hong Kong. L'ufficio ha inoltre annunciato altri cambiamenti, tra cui l'aggiunta di un nuovo treno ad alta velocità per collegare Chengdu, nella provincia centrale di Hebei, con Harbin nella provincia settentrionale di Heilongjiang, entrambe attrazioni turistiche in Cina. Anche la città di Shijiazhuang nella provincia di Hebei e la città di Jiamusi nell'Heilongjiang saranno collegate da treni veloci. Il 1° aprile 2017 la Cina ha annunciato l'intenzione di creare la nuova area di Xiongan, situata a circa 100 chilometri a sud-ovest di Pechino, definendola "una strategia che avrà un'importanza duratura per il millennio e un evento nazionale significativo". (segue) (Cip)