Cina: nuovo treno ad alta velocità connetterà nuova area di Xiongan e Hong Kong (2)

- L'istituzione dell'area di Xiongan è stata decisa nell'aprile 2017 e include tre contee nella provincia di Hebei, a circa cento chilometri a sud-ovest del centro di Pechino. Le autorità centrali della Cina hanno approvato il piano generale 2018-2035 per la nuova area, sottolineando come la sua creazione sia significativa per lo sviluppo di alta qualità e la costruzione del sistema economico moderno. Il piano è stato approvato dal Comitato centrale del Partito comunista cinese (Cpc) e dal Consiglio di Stato. "Il piano generale 2018-2035 per la nuova area dello Xiongan è significativo per costruire la regione secondo il modello nazionale di sviluppo di alta qualità e come nuovo motore per il sistema economico moderno", si legge in un comunicato stampa. (segue) (Cip)