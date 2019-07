Cina: nuovo treno ad alta velocità connetterà nuova area di Xiongan e Hong Kong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano generale, pubblicato nell'aprile 2018, ha dieci capitoli e si propone di plasmare il paesaggio urbano per una nuova era, sviluppando industrie high-end e hi-tech per la fornitura di servizi pubblici condivisi di qualità, di costruire una rete di trasporti veloce e altamente efficiente, di costruire una nuova e verde città intelligente, di promuovere un sistema di sicurezza urbana modernizzato e di garantire un'attuazione ordinata ed efficace. Il piano elenca anche gli obiettivi generali di sviluppo per la nuova area. Entro il 2035, Xiongan si svilupperà fondamentalmente in una città moderna verde, intelligente e vivibile, con una competitività relativamente forte e un'interazione armoniosa tra uomo e ambiente. (Cip)