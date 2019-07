Cina: iniziata visita ministro Esteri Wang in Polonia, Slovacchia e Ungheria

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha iniziato ieri un viaggio ufficiale in Polonia, Slovacchia e Ungheria che si concluderà sabato 13 luglio. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che Wang si è recato in Europa su invito dei suoi omologhi polacco, Jacek Czaputowicz, slovacco, Miroslav Lajcak, e ungherese, Peter Szijjarto. Nel corso del viaggio Wang parteciperà anche alla seconda sessione plenaria del Comitato di cooperazione intergovernativa Cina-Polonia con Czaputowicz, e alla seconda riunione del gruppo di lavoro "Belt and Road" (Bri, Nuova via della seta) Cina-Ungheria con Szijjarto, ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang.(Cip)