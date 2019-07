Georgia-Russia: interrotte trasmissioni Tv "Rustavi 2" dopo proteste per offese a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente televisiva georgiana “Rustavi 2” ha interrotto temporaneamente le trasmissioni dopo che centinaia di cittadini di Tbilisi si sono radunati fuori dall'edificio della redazione per protestare contro le offese del giornalista televisivo Giorgi Gabunia all'indirizzo del presidente russo Vladimir Putin. Gabunia nel corso del programma “P.S.” trasmesso ieri sera dall’emittente tv ha parlato per il primo minuto in russo, rivolgendo delle affermazioni oscene nei confronti di Putin e dei suoi genitori, oramai defunti. Nella notte i cittadini di Tbilisi hanno lanciato contro l'edificio della compagnia uova e bottiglie, chiedendo il licenziamento del giornalista televisivo autore delle offese e le dimissioni del direttore generale Nika Gvaramia. "È stato deciso di sospendere la trasmissione finché la sicurezza dell’emittente non sarà garantita", ha detto Gvaramia in onda, dopo di che la trasmissione è stata interrotta. (segue) (Res)