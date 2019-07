Georgia-Russia: interrotte trasmissioni Tv "Rustavi 2" dopo proteste per offese a Putin (2)

- In precedenza, commentando l'incidente, il direttore generale dell’emittente Tv ha dichiarato inaccettabili le offese del presentatore televisivo, pur condividendone la posizione. La compagnia televisiva ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si scusava per il linguaggio del giornalista. Il discorso di Gabunia è stato condannato anche dal presidente e dal primo ministro della Georgia, Salome Zurabishvili e Mamuka Bakhtadze, oltre che da diversi utenti dei social network in Georgia. L'ex presidente, Mikheil Saakashvili, intervenuto sul tema, ha invitato i media georgiani a non trasmettere informazioni senza oltraggi e in modo civile. (Res)