Indonesia: allerta tsunami dopo terremoto a Sulawesi

- Un terremoto di magnitudo 6,9 si è verificato in Indonesia a nord dell’isola di Sulawesi, nel Mar delle Molucche. Le autorità hanno emanato un allarme tsunami per otto città costiere nella regione. L’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 36 chilometri, e secondo l’agenzia di geofisica indonesiana Bmkg alla scossa iniziale ne sono seguite altre di minore intensità. Al momento non è giunto alcun resoconto di vittime o danni gravi; danni lievi sono stati registrati presso abitazioni o edifici pubblici, ad esempio ospedali, sino a 130 chilometri di distanza dall’epicentro del terremoto. (Fim)