Giappone: partite correnti in attivo nel mese di maggio (2)

- La produzione industriale del Giappone è aumentata del 2,3 per cento a maggio rispetto al precedente mese di aprile. Lo certificano i dati pubblicati dal governo giapponese la scorsa settimana. L’indice destagionalizzato della produzione di stabilimenti industriali e miniere si è attestato a 105,2 punti, fatta base 100 il livello del 2015, stando a un rapporto preliminare del ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria. Aprile si era chiuso con una crescita mensile dello 0,6 per cento. L’indice delle spedizioni industriali è aumentato dell’1,6 per cento a 104,3, e quello delle scorte di inventario è aumentato dello 0,6 per cento a 104,4. Sulla base di un sondaggio degli operatori del manifatturiero, il governo si aspetta un calo dell’output dell’1,2 per cento a giugno, seguito da un aumento dello 0,3 per cento a nel mese di luglio. (segue) (Git)